Incedio tettoia e sterpaglie in fiamme: triplice intervento dei Vigili del fuoco

Poco prima delle 11 di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via San Vincenzo a Marano Vicentino per l’incendio di un tettoia affiancata ad un abitazione adibita a legnaia e deposito: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Schio con un’autopompa e un’autobotte e 5 operatori hanno prontamente spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione. Bruciate le onduline delle coperture e delle masserizie depositate all’interno. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora.

Subito dopo lo stesso personale è accorso in via Masetto a Torrebelvicino per un incendio sterpaglia di circa un ettaro. Ignote le cause delle fiamme. I Vigili del fuoco hanno completamente estinto le fiamme ed eseguito le operazioni di bonifica che sono terminate alle 14 circa.

Sempre i Vigili del fuoco di Schio dalle 14.40 impegnati per un altro incendio sterpaglia a Santa Maria di Lugo di Vicenza.