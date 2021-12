Auto in fiamme, doppio intervento dei Vigili del fuoco

Poco dopo le 13 di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada pedemontana Veneta tra l’interconnessione dell’A31 e il casello di Breganze per l’incendio di un furgoncino Volkswagen: nessuna persona ferita.

L’autista si è accorto che qualcosa non andava ha accostato ed è sceso, mentre il mezzo prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento il mezzo commerciale completamente avvolto dalle fiamme.

Al rientro pochi minuti prima delle 15 un altro intervento per l’incendio di un’altra autovettura in autostrada A4, nei pressi dello svincolo di Vicenza Ovest in direzione Brescia. Illeso l’automobilista. In entrambi i casi le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta.