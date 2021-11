Si tuffa dalla scogliera e perde la vita: 18enne muore a Gran Canaria

Dramma in vacanza per un italiano di 18 anni, Luca Valente, che ha perso la vita mentre si trovava alle Canarie, in Spagna, dopo essersi tuffato dalla Cala del Caracol, una delle scogliere più note delle isole spagnole.

Il giovane, originario di Tezze sul Brenta, era andato a far visita al fratello 23enne che vive lì dallo scorso anno. Il drammatico incidente è avvenuto giovedì scorso: Luca è stato subito soccorso, ma è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Las Palmas. La dinamica della morte è da ricostruire: le prime informazioni parlano di arresto cardiorespiratorio, ma ancora non è chiaro se questo sia stato causato da un malore o dall'impatto.

La notizia della morte del giovane ha gettato nel dramma i suoi familiari e tutta la comunità di Tezze sul Brenta: Luca era partito martedì scorso per la Spagna per fare una sorpresa al fratello e festeggiare così anche il suo 18esimo compleanno.

fonte: Today