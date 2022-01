In trattoria col green pass di un altro, denunciato 40enne

È entrato in trattoria mostrando il green pass e si è accomodato a pranzo. Il certificato verde, però, non era il suo ed è stato colto in flagrante dai carabinieri durante un controllo. L'episodio è accaduto il 20 gennaio a Barbarano Mossano.

I militari della locale stazione hanno denunciato per sostituzione di persona e sanzionato per mancato possesso del certificato verde covid-19, M. F., quarantenne residente in provincia. L'uomo, alle 12.50 circa, a Barbarano Mossano, all’interno del locale “Trattoria al Portego” , nel corso di controllo finalizzato al contenimento del fenomeno pandemico ha esibito il green pass intestato a un'altra persona.