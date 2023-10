In stazione con il coltello, denunciato 22enne

Giovedì scorso, alle ore 17 circa, una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino ha controllato un ragazzo 22enne, residente in un comune del thienese, mentre si trovava nell’area antistante ai binari della stazione ferroviaria di Thiene. Il giovane ha estratto dalla tasca dei pantaloni e consegnato agli agenti un coltello pieghevole marca “Opinel” con manico in legno e lama in acciaio avente lunghezza complessiva di 19 centimetri e lama di 8 centimetri. Il 22enne è stato accompagnato in comando dove, dopo la perquisizione sono spuntati dalla tasca destra dei pantaloni un involucro contenente 4 grammi di cocaina. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di coltello in luogo pubblico e segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.