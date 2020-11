In giro senza motivo durante il coprifuoco: multata una coppia

Doppia multa per una coppia di conviventi, residenti a Thiene, che nella notte di mercoledì stavano viaggiando a bordo della loro auto verso le 23:30, in orario di coprifuoco e senza un valido motivo. I due, appena hanno visto la paletta della polizia locale Nevi, hanno subito svoltato per una stradina ma gli agenti li hann intercettati poco più avanti.

Per loro è scattata la multa di 533 euro a testa per la violazione delle misure anti-Covid e dovranno pagare un'altra ammenda - che deciderà il prefetto - per non essersi fermati all'alt.

L'episodio è avvenuto in via Marconi a Thiene. Gli agenti, di controllo con un posto di blocco, dopo aver intimato l'alt a una Opel Astra proveniente da Vicenza si sono visti l'auto scappare in una stradina sterrata lì vicino. Una fuga vana, visto che gli operatori, dopo un'azione di pattugliamento, sono riusciti a fermare i trasgressori mentre imboccavano via Chilesotti.