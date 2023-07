In giro senza documenti, aveva un ordine di carcerazione: arrestato dai carabinieri

Un cittadino nigeriano - E.J. 29enne - è stato arrestato dai carabinieri in zona stazione a Schio. È successo nella serata di ieri, 14 luglio 2023, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Vicenza.

Più pattuglie dei militari della compagnia di Schio, con vetture con colori d’istituto e auto con targhe di copertura, hanno perlustrato tutta l’area del centro scledense, nonché i comuni di Malo e Piovene Rocchette. Durante il servizio, nei pressi della stazione ferroviaria, una pattuglia ha controllato un soggetto a piedi che risultava privo di documenti identificativi.

L'uomo è stato condotto presso gli uffici del comando compagnia e, all’esito dei rilievi segnaletici, i militari hanno accertato che sul conto del soggetto pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla procura della Repubblica di Vicenza, per l’espiazione di una pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione, a seguito di una condanna definitiva per spaccio di stupefacenti, per fatti avvenuti nei comuni di Schio e Marano Vicentino nell’anno 2017. Al termine degli accertamenti, l’arrestato è stato associato presso il carcere di Vicenza.