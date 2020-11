In giro per il centro con un tronchesino, cerca di rubare una bici: intercettato con le telecamere

V.P., cittadino serbo del 75, è stato denunciato per tentato furto aggravato martedì pomeriggio dalle volanti della Questura. Su segnalazione di una cittadina residente in zona, che ha visto l'uomo mentre cercava di far saltare con un tronchesino il lucchetto di una bici in corso Palladio, in pochi minuti la polizia lo ha intercettato in Contrà Vittorio Veneto.

Il 45enne, con in mano ancora la tronchese, cercava di darsi alla fuga. Grazie alla descrizione minuziosa del testimone e alle telecamere della sala operativa, è stato possibile "guidare" le pantere che in poco tempo hanno fermato l'autore del tentato furto. L'uomo, che annovera numerosi precedenti a suo carico, è stato anche raggiunto da un foglio di via dal Comune di Vicenza essendo residente ad Altavilla Vicentina.