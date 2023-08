In giro di notte con una bici elettrica rubata senza batteria, fermato e denunciato

Nel corso della nottata di domenica la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà tale G.A., 46enne cittadino italiano, pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio e spaccio sostanze stupefacenti.

Alle ore 3 circa, mentre percorrevano via Quadri, gli agenti hanno notato un individuo a bordo di una bicicletta elettrica ma priva del pacchetto batteria. Insospettiti di una tale condizione del mezzo, i poliziotti decidevano di procedere al controllo del soggetto e si accorgevano che il ciclo corrispondeva alla descrizione di un mezzo elettrico rubato all’interno del garage di una abitazione di Via Pizzocaro a Vicenza.

Il 46enne non rispondeva alle domande rivoltegli dalle forze dell'ordine sul come ne fosse venuto in possesso e, mostrando un certo nervosismo, tentava di non fare notare ai poliziotti il voluminoso e appesantito zaino che portava in spalla. Proprio questo suo atteggiamento, invece, ha fatto sì che gli agenti, insospettiti, gli chiedessero cosa contenesse lo zaino. A quel punto, messo alle strette, il soggetto ne estraeva una tenaglia in ferro della lunghezza complessiva di 30 cm. Poiché era anche privo di qualsivoglia documento identificato G.A. veniva accompagnato presso gli uffici della questura dove veniva fotosegnalato e denunciato alla procura della Repubblica per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.