In fiamme una taverna, l'intervento dei vigili del fuoco 

Alle 20 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Alpini a Torrebelvicino per un principio d’incendio nella taverna di un’abitazione. I pompieri arrivati da Vicenza ( il distaccamento di Schio era fuori per un altro intervento) hanno messo in sicurezza i locali, le cui fiamme erano state già state spente con un estintore da uno dei componenti della famiglia. Le fiamme divampate dal piano cottura, hanno interessato dei pensili e provocato danni da fumo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con l’evacuazione dei fumi tramite un elettroventilatore.