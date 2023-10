In fiamme trenta rotoballe di fieno, l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco stamattina, intorno alle 6:20, per l’incendio di 30 rotoballe di fieno in un campo a via Cavazzoni, a Tezze sul Brenta.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai d’incendio e la bonifica dell’area da parte della squadra dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa giunta sul posto con il supporto dell’autobotte.