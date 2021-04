In fiamme l'impianto di un'officina: l'intervento dei vigili del fuoco 

Alle 17:00 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Lavoro ad Arzignano all’interno di un’officina di carrelli elevatori per l’incendio dei filtri di aspirazione delle polveri: nessuna persona è rimasta ferita .

Gli operai della squadra aziendale sono riusciti con un estintore a contenere le fiamme, fino all’arrivo dei soccorsi. I pompieri arrivati da Arzignano con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno del tutto spento il principio d’incendio, che ha comunque causato una notevole quantità di fumo. I vigili del fuoco hanno provveduto all’evacuazione dei fumi e la messa in sicurezza dell'impianto interessato dalle fiamme.

L'emergenza è rientrata alle 18:30.