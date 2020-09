In fiamme il rifugio dei disperati:, crollato il tetto dell'edificio: al vaglio le cause dell'incendio

Alle 2:30, della notte tra venerdì e sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Cengio a Vicenza per l’incendio di un’abitazione disabitata, utilizzata come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora. Nessuno è rimasto ferito.

I pompieri arrivati dalla vicina sede con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, sono entrati all’interno dell’abitazione di oltre 200 mq dotati di autorespiratori per effettuare la verifica che all’interno dell’edificio non ci fossero persone. Gli operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha coinvolto la parte centrale della travatura del tetto in legno, in parte già collassata.

Spente le fiamme, si è provveduto con l’autoscala alla bonifica della copertura e alla rimozione di tutti gli elementi pericolanti. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia di stato. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore.