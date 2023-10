In fiamme il retro del supermercato, i pompieri salvano la struttura

Poco dopo le 2, della notte tra mercoledì e venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Sisto a Sandrigo nella parte esterna del magazzino per l’incendio di alcuni cassoni, carelli, un impianto di condizionamento e una caldaia a servizio dell’esercizio commerciale.

L’allarme è scatta dalla vigilanza di un istituto privato. I pompieri accorsi con una squadra, hanno spento le fiamme evitando la propagazione dell’incendio al supermercato. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 4:30.