In auto con 3 dosi di eroina e coltello a serramanico, patente ritirata

Una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino, verso le 19:20 di sabato in via Roma a Villaverla, ha intimato l'alt a un'auto che giungeva da Vicenza, in direzione Thiene. Il conducente, L.C. , un 29enne di Sarcedo, dimostrava uno stato di agitazione non giustificato ed è stato invitato dagli agenti a consegnare sostanze stupefacenti eventualmente in suo possesso,

L'uomo ha asserito di non averne e pertanto è stato accompagnato nella sede di Thiene per procedere alla perquisizione ed alla compilazione del relativo verbale. Lungo il tragitto l'uomo ha estratto dalla tasca dei pantaloni una dose di eroina, consegnandola agli agenti che hanno comunque provveduto alla perquisizione e trovando all'interno dell'auto ulteriori 2 dosi di eroina ed un coltello a serramanico da punta e da taglio, complessivamente lungo cm. 21.

L.C. veniva pertanto segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente, con il ritiro della patente di guida, nonchè denunciato per porto abusivo di coltello.