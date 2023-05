Immobili occupati e luoghi di degrado, blitz della polizia

Si è conclusa nella mattinata odierna, mercoledì 24 maggio, un'ulteriore fase delle operazioni straordinarie interforze di controllo del territorio disposte con ordinanza dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori. Le operazioni di polizia si sono concentrate in quelle aree a rischio del capoluogo cittadino individuate anche a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini, i quali hanno denunciato la presenza frequente di persone sospette.

I controlli della scorsa serata, quindi, hanno interessato in particolare il Parco Città e alcuni immobili di via Catalani. All’interno di questi edifici sono stati identificati 28 cittadini extracomunitari, in gran parte provenienti da Nigeria, Burkina Faso e Ghana, ed 11 dei quali con precedenti per reati di varia natura e gravità, soprattutto per spaccio di stupefacenti e invasione illegale di terreni ed edifici. Nei confronti di tutti costoro sono attualmente in corso i dovuti approfondimenti da parte dell’ufficio immigrazione della questura volti a stabilire la sussistenza del titolo previsto per la loro permanenza in Italia. Serrati controlli sono poi stati effettuati in via Faccio/Via Rattazzi, a Ponte degli Angeli, in corso SS. Felice e Fortunato e ai giardini di Campo Marzio, anche questi luoghi segnalati come frequentati da soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti.

Nel corso dei controlli, effettuati con l’impiego di oltre 40 uomini e donne appartenenti alla questura, alla guardia di finanza e alla polizia locale di Vicenza, con l’intervento del reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato – sono stati controllati complessivamente – anche nel corso dei 3 posti di controllo effettuati lungo le arterie che conducono in città – 4 Esercizi Pubblici, 38 autoveicoli e 102 persone, di cui 62 stranieri e 37 con precedenti penali.