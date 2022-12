Controlli interforze, sgomberato un immobile occupato 

Nella mattinata di mercoledì i carabinieri, personale della polizia di Stato, militari della guardia di finanza e gli agenti della polizia locale, hanno controllato uno stabile sito di via Saline 131 a Noventa Vicentina. L'immobile privato, intestato ad un’agenzia, era in una situazione di degrado e di “via – vai” di cittadini irregolari, più volte segnalato dalla cittadinanza noventana. La squadra “interforze”, che si è avvalsa anche della collaborazione dell’ufficio tecnico comunale, ha proceduto nel controllo di cinque cittadini extracee (quattro nigeriani ed un senegalese), che occupavano un appartamento in situazione di “subaffitto” non regolarizzata.

Le forze di polizia hanno accertato che tre dei cinque stranieri sono irregolari sul territorio nazionale e nei loro confronti, già nell’arco della mattinata odierna, è stato adottato il provvedimento di espulsione dalla questura Vicentina. Gli operatori sono passati poi al controllo dello stabile con l’ausilio dei tecnici comunali che hanno verificato la non regolarità dal punto di vista statico della struttura e la carenza dei requisiti igienico sanitari. L’ufficio tecnico ha quindi provveduto alla revoca dell’agibilità ed all’emissione di un provvedimento di inibizione all’accesso ai locali.