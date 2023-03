Immigrazione clandestina, tre pregiudicati espulsi dall'Italia

Nel corso dell’ultima settimana l'Ufficio Immigrazione della questura di Vicena ha provveduto a far scortare presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio tre stranieri pluripregiudicati irregolari, a seguito di altrettanti Ordini di accompagnamento e trattenimento nei C.P.R. emessi dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Nel primo caso tale A.D., 39enne serbo, noto alle Forze dell’ordine per aver effettuato diverse rapine e furti sia in Provincia che da altre parti della Regione, dopo essere stato fermato nel corso di una operazione di Polizia effettuata dai carabinieri di Arzignano, è stato accompagnato dai militari all’Ufficio Immigrazione da dove, dopo che gli è stato notificato il provvedimento del Questore, è stato trasferito al C. P. R. di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) in attesa del rimpatrio.

Medesimo epilogo per K.S., 43enne cittadino ghanese, che dopo aver scontato 3 anni di reclusione per tentato omicidio e lesioni personali in carcere a Vicenza, si era visto revocare dal Questore aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno, con l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Nonostante questo, l’uomo era stato visto gravitare nel Comune di Thiene, territorio in cui aveva commesso numerosi furti, anche con indebito utilizzo di carte di credito.

Infine, nella giornata di sabato, U.O.S., cittadino nigeriano 52enne, è stato rintracciato a Montecchio Maggiore dagli agenti della Polizia Locale dei Castelli e di seguito accompagnato al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo Gorizia. In Italia da più di vent’anni, aveva commesso molteplici reati, prima nel padovano e, successivamente, in provincia di Vicenza. A Brendola era stato coinvolto in una violenta rissa unitamente a numerosi suoi connazionali. A Montecchio Maggiore, si era reso responsabile di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità e denunciato per aver posto in essere una attività di gestione di rifiuti non autorizzata, episodi a seguito dei quali era stato condannato ad 8 mesi di reclusione. Senza permesso di soggiorno, dopo un controllo da parte della Polizia locale dei Castelli, U.O.S. è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione.

“I provvedimenti che rendono effettivi i rimpatri e le espulsioni – ha evidenziato il questore Sartori – oltre a far percepire alla cittadinanza la nostra vicinanza ai problemi ed alle esigenze da essa ritenuti irrinunciabili, sono finalizzati ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica”.