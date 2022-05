Immigrazione clandestina, espulsi 3 stranieri e revocati 48 permessi di soggiorno

Nei giorni scorsi, nel corso di una complessa operazione di Polizia disposta dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di tutte quelle forme di illegalità che mettono a repentaglio la civile convivenza, sono stati effettuati dei controlli ai titoli di soggiorno.

Controlli che hanno portato il questore Sartori ad adottare 3 decreti di Accompagnamento immediato alla frontiera di un 31enne nigeriano con precedenti per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale, da poco scarcerato dalla locale Casa Circondariale dove aveva terminato di scontare una condanna a 3 anni di carcere.

Accompagnato alla frontiera anche un 46enne tunisino con precedenti per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, rissa, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, stupefacenti, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, maltrattamenti di animali e ricettazione. Valutata la pericolosità sociale del soggetto, su disposizione del questore, gli agenti hanno proceduto al suo accompagnamente a Centro di Permanenza e Rimpatrio di Macomer (Nuoro), in attesa di essere trasferito nel proprio Paese d’origine.

E ancora, un 35enne albanese con precedenti penali per falsa attestazione ap ubblico ufficiale, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, immigrazione clandestina e ricettazione è stato espluso.

Sono stati inoltre revocati 48 permessi di soggiorno nei confronti di cittadini extracomunitari e 9 Ordini di allontanamento dal territorio nazionale.

“Il controllo della regolarità della presenza degli stranieri che si trovano sul territorio è compito primario delle forze di polizia e in primo luogo della Polizia di Stato, attraverso l’operato degli Uffici Immigrazione. – ha evidenziato il questore Paolo Sartori – Tale azione consegue la piena efficacia anche mediante una successiva ed effettiva attività di accompagnamento ai C.P.R. (Centri di permanenza per i rimpatri) e di rimpatrio di coloro che non hanno titolo d’ingresso o a permanere nel nostro Paese. Spesso si tratta di soggetti “destabilizzanti” per l’ordine e la sicurezza pubblica che commettono reati predatori o spacciano sostanze stupefacenti”.