Imbrattata nella notte la sede di Si e Psi

Nella notte tra sabato e domenica le vetrine della sede di Sinistra Italiana e del Partito Socialista Italiano in Contrà San marco 9 a Vicenza, sono state imbrattate da affissioni raffiguranti il logo del gruppo V_V. I volantini raffiguravano foto dei leader politici con in fronte una svastica e l’immagine di alcune persone, tra cui anche minori, decedute di recente, la cui morte viene fatta dipendere dalle vaccinazioni.

"Questi atti non hanno la minima decenza né il rispetto per il dolore delle famiglie e queste azioni sono lo specchio di un pensiero che rifiuta di porsi in una giusta ottica di confronto democratico, espressione dell’incapacità di produrre dialogo e confronto, di ingiustificato ricorso alla violenza e, purtroppo, evidente manifestazione dell’esistenza e della crescente diffusione di movimenti troppo vicini alle estreme destre, promotori di un pensiero unilaterale di minaccia", denuncia la segreteria di Sinistra Italiana Vicenza e del Partito Socialista Vicenza.