Imbratta col sangue Palazzo Chiericati, bloccato e denunciato dalla polizia

Alle ore 19.15 circa di venerdì 5 gennaio un equipaggio in servizio di volante della questura è intervenuto a Vicenza, in piazza Matteotti, dove un passante aveva segnalato la presenza di un uomo che imbrattava una colonna di Palazzo Chiericati con del sangue che gli fuoriusciva da una mano. L’uomo è stato subito intercettato dai poliziotti che hannp interrotto immediatamente l’azione criminosa accompagmato l'uomo in questura per il seguito dell’attività di polizia giudiziaria. Sul posto è stato richiesto l’intervento in ausilio della polizia locale di Vicenza che ha proceduto immediatamente a contattare i competenti uffici per la pulizia del porticato.

L’autore del fatto, identificato per un cittadino romeno del 1970, in Italia senza fissa dimora, ha spiegato che mentre si tagliava le unghie della mano, inavvertitamente si è ferito a un dito. Quindi, constatando la copiosa fuoriuscita di sangue, ha iniziato a tracciare una scritta su una delle colonne del palazzo storico. In effetti, uno dei pilastri evidenziava la scritta “SAI RO”, tracciata con del sangue. Tuttavia, l’uomo, pur riconoscendo di esserne l’autore, non sapeva dare giustificazioni sul significato delle lettere tracciate. Dopo un consulto medico, lo straniero è stato foto-segnalato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, commesso su cose di interesse storico/artistico.

Nei sui confronti, il questore di Vicenza ha inoltre emesso la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.