Imbocca una strada contromano e viene fermata dalla Stradale: patente ritirata.

Da inizio anno al 30 settembre, 75 conducenti hanno visto ritirata la propria patente per aver fatto abuso di sostanze proibite. Facendo un focus sui numeri, nelle settimane passate, i controlli hanno messo alla luce un fenomeno che pare non essersi sopito: ritirate nove patenti e una carta di circolazione. È il bilancio della polstrada reso noto in occasione della giornata in memoria delle vittime della strada, ricorrenza che cade il 19 novembre. Le donne e gli uomini della sezione polstrada di Vicenza sono stati nuovamente impegnati nella notte tra il 20 e il 21 novembre nella zona della “movida” vicentina.

Dalle prime ore della notte fino alle prime luci dell’alba sono stati controllati circa 60 veicoli e conducenti. Di questi, quattro sono dovuti rientrare alle proprie abitazioni senza il proprio veicolo e vedendosi ritirata la patente. Altri tre hanno ricevuto sanzioni amministrative e uno è stato denunciato. A quest'ultimo è stata anche ritirata la patente di guida poiché fermato dagli operatori mentre imboccava una strada contromano. Fermato dalla polizia, è stato sottoposto ad accertamento mediante etilometro, con dava esito positivo (0,58). Pertanto, oltre al ritiro della patente al conducente è stata anche elevata la sanzione.