Il trattorino si rovescia mentre taglia l'erba, muore un 61enne

Tragico incidente verso le 9 di lunedì a Nanto. Un uomo di 61 anni, residente in paese, ha perso la vita rimanendo schiacciato dal trattorino che guidava. L'uomo, secondo le prime informazioni, stava tagliano l'erba in un campo di sua proprietà in via Callisona quando è finito in un canale di scolo.

Il mezzo si è rovesciato e la vittima è rimasta incastrata sotto. Sul posto sono arrivati Suem, pompieri e carabinieri, ma per il 61enne non c'era più niente da fare.