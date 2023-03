Il questore chiude il bar Las Vegas

Il questore della di Vicenza ha disposto la sospensione della licenza e l’immediata chiusura del bar Las Vegas di Via Lanza a Vicenza. Il provvedimento, che avrà una durata di 10 giorni, è conseguente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si sono venute a creare negli ultimi tempi, riscontrate da reiterati interventi della polizia a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini in questura.

"In tutte queste occasioni il locale è risultato essere sistematicamente colmo di pregiudicati con precedenti di varia natura e gravità, in particolare per traffico e spaccio di stupefacenti, il che – unitamente ad altri riscontri informativi ed investigativi ottenuti al riguardo – fa concretamente ritenere che il bar abbia consolidato la propria propensione a rappresentare un punto di riferimento, un vero e proprio ricettacolo di spacciatori che hanno individuato questo Locale quale luogo ottimale per porre in essere le proprie attività criminali ovvero, se non altro, per creare e gestire i contatti tra di loro e con i clienti tossicodipendenti,divenuti a loro volta spacciatori al dettaglio per poter acquistare a loro la droga", comunica la questura.

Da qui la decisione del questore, il quale ha sottolineato che si tratta, "anche in questo caso, di un Provvedimento finalizzato a far si che venga interrotta una situazione di fatto gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ciò a prescindere da ruolo assunto dal gestore – ilquale, peraltro, l’ha sostanzialmente tollerata, in quanto risulta che mai, in passato, abbia provveduto a sollecitare personalmente l’intervento della Forza Pubblica – in quanto tale provvedimento, per la sua natura giuridica, non è destinato a sanzionare il suo comportamento".