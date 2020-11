Il furto di un portafoglio scatena la rissa: denunciato un 19enne

Il furto di un portafogli. Sarebbe stato questo il motivo della rissa scoppiata attorno alle 19:30 di ieri in piazzale De Gasperi, di fronte all'ingresso dei Giardini Salvi. Alcuni giovani sono venuti alle mani dopo un'accesa discussione e sul posto sono arrivati polizia, carabinieri ed Esercito che si trovavano in zona ma la lite è stata vista anche da numerosi passanti.

I militari impegnati nell'operazione "Strade sicure" sono stati i primi a intervenire e hanno raccolto elementi poi passati agli uomini della questura.Le volanti hanno anche indagato G. M., classe 2001, originario della provincia di Avellino perché all'arrivo della polizia ha opposto resistenza fornendo anche false generalità. La presunta rissa sarebbe avvenuta in ragione del furto di un portafoglio ma sono in corso ulteriori approfondimenti. Non si esclude che lo stesso soggetto denunciato e raggiunto anche da un foglio di via obbligatorio abbia avuto un ruolo attivo nella vicenda.