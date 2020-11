Il "finto avvocato" colpisce ancora: senza soste le tentate truffe agli anziani:

Alto Vicentino e Bassanese, sono queste le zone che, nelle ultime settimane, sono state prese di mira dai truffatori. Le vittime preferite sono, come sempre le anziani e la tecnica usata è quella del "falso avvocato" o "del falso carabiniere". Ma, sempre più spesso, le vittime non cadono nel trannello e avvisano le forze dell'ordine.

Nel pomeriggio di ieri, tre pensionati di Isola Vicentina e Santorso avevano ricevuto una telefonata da parte di sconosciuto, qualificatosi come avvocato, chiedendo di reperire urgentemente delle liquidità funzionali al rilascio dei figli, trattenuti presso un imprecisato ufficio di polizia per gravi responsabilità in un sinistro stradale.

In tutti I casi le truffe non si sono concretizzate grazie alle chiamate effettuate dalle potenziali vittime alla Centrale Operativa, la quale ha provveduto a rassicurarle e ha inviato immediatamente diversi militari sul posto per scongiurare che il reato posto in essere potesse arrivare a conseguenze peggiori. Si ora sta procedendo alle indagini del caso per individuare colpevoli.