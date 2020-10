I pompieri salvano il piccolo Mimì

Nel primo pomeriggio di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona boschiva di Via Costa a Fara Vicentino per portare in salvo Mimì, un cane meticcio, rimasto bloccato a circa 15 metri di altezza su una pianta inclinata in mezzo al bosco. Due operatori SAF (speleo alpino fluviali) hanno raggiunto l’animale, che si è fatto docilmente raggiungere per poi essere portato a terra, dove è stato riconsegnato alla felice proprietaria.

