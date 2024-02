I massi franano sulla Statale: interrotto il collegamento tra il la Val d'Astico e il Trentino

Grossa frana nella notte a Folgaria, in Trentino. La strada Statale 350 è chiusa al traffico per i grossi massi caduti sulla carreggiata al chilometro 26. Il transito è stato completamente interrotto. Per raggiungere l’Alpe Cimbra dalla Val d’Astico è necessario deviare per Tonezza o per Asiago.

A quanto risulta non ci sono stati feriti ma essere interrotto è anche e soprattutto il collegamento con il Vicentino e quindi con il Veneto. I blocchi di roccia sono caduti nello stesso punto in cui si era verificata una frana lo scorso novembre.