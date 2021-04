Più di 12 chili di hashish ritrovati in una cava abbandonata

Un dipendente dell'ufficio Tecnico del Comune di Thiene impegnato in operazioni di pulizia nei pressi della ex cava di Rozzampia, nel pomeriggio di mercoledì ha trovato 2 zainetti, in evidente stato di prolungato abbandono (erano parzialmente scoloriti ed anche invasi da formiche), contenenti numerosi e pesanti involucri sospetti. Dopo averli raccolti, li ha trasportati al comando di polizia locale Nordest Vicentino, dove gli agenti hanno provveduto all'esame del contenuto, riscontrando che si trattava di panetti di hashish, così come confermato dal reagente chimico.

In particolare, c'erano 10 confezioni da 1 chilo circa ciascuna e ogni confezione era costituita da 5 panetti da oltre 200 grammi l'uno e n. 9 panetti "sciolti" da oltre 200 grammi; per un totale di 12,580 chili. La sostanza stupefacente, in buono stato di conservazione nonostante il consistente periodo di esposizione agli agenti atmosferici, grazie al confezionamento con numerosi involucri a tenuta stagna, avrebbe potuto fruttare al dettaglio una somma di circa 120mila euro.

Sulle confezioni dei panettti, c'era un simbolo, la stella di David, un dettaglio che, assieme ad altri particolari, è stato divulgato in ambito investigativo al fine di pervenire ad elementi utili alla ricostruzione dei fatti. L'ipotesi più probabile è che un trafficante sia riuscito a disfarsi del molto compromettente bagaglio poco prima di essere arrestato od espulso dal territorio nazionale, per poi non riuscire più a recupare la sostanza stupefacente.

L'immediato sopralluogo della Polizia Locale sul luogo del rinvenimento non ha permesso di acquisire tracce significative. L'ingente quantitativo di Hashish veniva sequestrato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.





Gallery