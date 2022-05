Un etto di hashish nascosto in cantina, arrestati 2 uomini

I fermi scaturiscono dalla intensificazione dei controlli e dei servizi di prevenzione dei reati nell’ambito del Comune della Lana in particolare del centro, che nell’arco di circa di due mesi hanno portato a notificare vari provvedimenti in materia di misure di prevenzione e daspo urbano nonché a contestare varie segnalazioni amministrative in materia di stupefacenti