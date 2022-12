Hashish in auto e a casa, arrestato un 23enne

I carabinieri di Arsiero hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio, M.B., 23enne, residente nella valle dell’Astico. La notte del 6 dicembre scorso, i militari avevano controllato un’autovettura Toyota Yaris con a bordo un ragazzo ed una ragazza del luogo. Durante le fasi di identificazione dei due occupanti i carabinieri, oltre a constatare un immotivato nervosismo da parte del ragazzo che si trovava alla guida della macchina, hanno sentito odore di "canna" all’interno dell’abitacolo.

Alla richiesta dei militari di consegnare sostanze illecitamente detenute, il conducente spontaneamente ha consegnato un pezzo da 45 grammi di hashish, che era occultato tra l’autoradio ed il posacenere. La successiva attività di ricerca, estesa presso l’abitazione del soggetto, ha consentito il rinvenimento di ulteriori 46 grammi, consegnati anche in questo caso spontaneamente dal soggetto, nonché un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento in dosi. Al termine degli accertamenti, su disposizione della procura della Repubblica di Vicenza, il giovane è stato condotto presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte del tribunale monocratico di Vicenza; avvenuta il giorno dopo ed a seguito della quale è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.I carabinieri hanno sequestrato meno di un etto di "fumo".