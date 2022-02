Fermato alla guida ubriaco, spintona i carabinieri e fugge a piedi

Nella serata di domenica 20 febbraio i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale A.A., marocchino trentanovenne residente in provincia e pregiudicato.

Alle 21:30 l’uomo è stato fermato dai militari mentre alla guida della sua auto percorreva via Matteotti a Pojana Maggiore in evidente stato di ubriachezza. Il 39enne, sottoposto a controllo, si è rifiutato di fare l’alcol test e, dopo aver spintonato i carabinieri, si è dato alla fuga a piedi.

Lo straniero è stato però raggiunto dai militari i quali, oltre alla denuncia, hanno provveduto al ritiro della patente.