Guida in stato di ebbrezza, denunce e ritiri patente

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando compagnia carabinieri di Schio in occasione delle festività, complessivamente sono state denunciate quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel dettaglio, a Schio, i militari hanno proceduto al controllo di un 61enne risultato positivo all’alcoltest con prove quasi 5 volte il consentito (2,46 e 2,42 g/l,) a Torrebelvicino è stato invece fermato un 58enne risultato positivo all’alcoltest con prove 1,42 e 1,60 g/l, a Piovene Rocchette, un 41enne si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcoltest mentre a Velo d’Astico, i militari della stazione di Arsiero hanno controllato un 21enne risultato positivo all’alcoltest con prove 1,40 e 1,42 g/l.

Per tutti i conducenti è scattata la denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, nonché il ritiro della patente di guida.