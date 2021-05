"Accompagno un amico in ospedale", i poliziotti non gli credono: guidava senza patente

Il controllo è scattato in viale Sant'Agostino. Immediati multa e sequestro del mezzo

Venerdì pomeriggio, gli operatori della Squadra Volante hanno fermato un 31enne nigeriano che stava transitando in auto su viale Sant'Agostino. L'uomo ha raccontato agli agenti di essersi messo alla guida per accompagnare un amico in ospedale dopo che aveva accusato un lieve malore.

Gli agenti hanno quindi allertato il 118 ma hanno anche effettuato degli accertamenti in quanto, alla richiesta di esibire la patente, il 31enne ha risposto di non averla mai conseguita.

Per il nigeriano è scattata la sanzione a cui ha fatto seguito il sequestro del mezzo.