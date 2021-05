"Sto accompagnando il mio amico in ospedale", ma è al volante dell'auto senza patente, sanzionato 30enne

Lo hanno controllato in viale Sant'Agostino, nel pomeriggio di sabato ma il conducente dell'auto, un cittadino nigeriano del '90 che si trovava in compagnia di un suo amico, proprietario del veicolo, ha detto agli agenti che lo stava accompagnando in ospedale per un lieve malore.

Gli operatori della squadra volante, però, dopo aver allertato il 118, hanno identificato il conducente che, alla richiesta di esibire la patente, ha risposto di non averla mai conseguita.

Pertanto, dopo aver annullato la richiesta di intervento dell'ambulanza, il conducente del veicolo è stato contravvenzionato e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre il propriietario del veicolo contravvenzionato per incauto affidamento del veicolo a soggetto sprovvisto del titolo idoneo alla guida.