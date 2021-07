Guida con patente sospesa, senza assicurazione e armi in auto: multa e denuncia

/ Via Divisione Folgore

La scorsa notte, gli agenti delle Volanti hanno proceduto ad un controllo veicolare in via Divisione Folgore, a Vicenza. All'interno dell'auto un 41enne originario del Kosovo, ma cittadino italiano, che si trovava al volante, ed un 47enne vicentino, seduto lato passeggero.

Alla vista degli agenti il passeggero si è mostrato nervoso. É scattata quindi la perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico di cui non ha saputo dare una valida spiegazione.

E così, al termine del controllo, il conducente del veicolo è stato multato per essere alla guida senza averne i titoli mentre la è stata sottoposta a fermo amministrativo perchè risultata priva di assicurazione mentre il passeggero, in stato di alterazione alcolica, è stato denunciato per possesso di armi.