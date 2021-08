Alla guida con la patente falsa, denuncia e 5mila euro di multa

Un cittadino ghanese di 40 anni (N.T.D le iniziali) è stato denunciato in stato di libertà dalle volanti della questura per guida con patente falsa e guida con patente sospesa.

Nella mattinata di venerdì, alle 8 circa, la pattuglia di turno ha visto il conducente di un fuoristrada sostare sugli stalli riservati alla fermata dell'autobus, in viale Bassano a Vicenza. Dopo averlo invitato a spostarsi, il conducente, si è voltato verso gli agenti ed è stato riconosciuto dagli stessi come colui al quale, lo scorso aprile, era stata notificata la sospensione per sei mesi della patente di guida.

L'uomo, all'invito di esibire un documento di guida, ha consegnato agli operatori una patente polacca, a suo dire conseguita proprio nel mese di aprile in Polonia. Il titolo di abilitazione alla guida, però, non ha convinto i poliziotti che hanno provveduto ad approfondire la situazione. E così, ricorrendo alla collaborazione del centro di cooperazione internazionale di Thorl Maglern, è emerso che la patente era del tutto falsa.

Il Centro, collocato in territorio austriaco nel comune di Arnoldstein subito dopo la linea di confine, è uno dei quattro poli di cooperazione delle frontiere nord italiane, insieme a Ventimiglia (IM), Chiasso (Svizzera) e Modane (Francia), tutti coordinati dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip). Si tratta di un ufficio operativo che ha come prerogative gli scambi info/investigativi transnazionali.

All'esito degli accertamenti, quindi, l'uomo è stato indagato per possesso di atto falso e concorso nella contraffazione oltre che sanzionato perché alla guida di un veicolo nonostante il provvedimento di sospensione della patente debitamente notificato. Al conducente del veicolo, oltre alla denuncia penale, è stata staccata una multa di 5.100 euro.