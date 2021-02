Alla guida con una patente falsa: smascherato durante un controllo

Un 34enne ha mostrato ai carabinieri un documento apparentemente rilasciato dalle autorità albanesi. Ma è bastato poco per capire che era contraffatto

Ha mostrato ai carabinieri una patente estera falsa durante un controllo e questo gli è costato una denuncia. Nei guai un 34enne nato in Albania e residente a Camisano Vicentino.

I militari hanno subito notato che qualcosa non andava. Sono bastate infatti delle veloci verifiche per appurare con certezza che quella patente era stata contraffatta. Il 34enne è stato quindi denunciato per falsità materiale e uso di atto falso.