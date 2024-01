Guida con patente falsa: 23enne multato e denunciato

Lunedì sera, poco prima delle 23, gli agenti della Polizia di Stato hanno controllato un’auto Opel Astra in transito in via Torino, a Vicenza con a bordo due uomini di origine kosovara. L’esame della patente del conducente ha evidenziato la presenza di alcune piccole sbavature di stampa, tanto che i poliziotti hanno voluto svolgere degli accertamenti che hanno rilevato la falsità del documento.

La patente è stata sequestrata e il conducente un kosovaro del 2001 domiciliato ad Arzignano, è stato denuciato per falsità materiale e sanzionato per guida senza aver conseguito la patente. L'auto è stata posta sotto sequestro.