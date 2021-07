Alla guida con patente falsa: denunciato

Il fermo è scattato nel pomeriggio di giovedì, durante un controllo di polizia in città

/ Via Battaglione Framarin

Nel pomeriggio di giovedì, in via Framarin, un 24enne nigeriano, con alle spalle alcuni precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto ad un controllo di polizia mentre era al volante della sua auto.

Particolarmente nervoso al momento di fornire i suoi documenti, l'uomo è stato portato negli uffici di viale Mazzini poiché la patente di guida mostrata ha destato più di qualche sospetto agli operatori.

Grazie ad una analisi più accurata del documento, infatti, è emersa la assoluta falsità. L'uomo, residente nella provincia di Vicenza, ha quindi ammesso di non aver mai conseguito il titolo di abilitazione alla guida in Italia e di averne comprata una, del tutto falsa, in provincia di Napoli.

Immediata, quindi, la denuncia alla autorità giudiziaria: sono stati infatti constestati al conducente dell'auto i reati di guida senza patente e concorso nella falsificazione del documento. La foto della patente, così come la firma apposta in calce, appartengono proprio al fermato.