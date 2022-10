Guida in stato di ebrezza, due patenti ritirate

Patenti ritirate negli scorsi giorni. Sul fronte del potenziamento dei controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno segnalato in stato di libertà alla procura della repubblica di Vicenza per guida in stato di ebrezza alcolica due automobilisti.

In particolare, i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno proceduto al controllo di una donna che, coinvolta in sinistro stradale autonomo, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’influenza dell’alcool. La patente di guida è stata ritirata mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Inoltre, i carabinieri della stazione di Valli del Pasubio hanno proceduto al controllo di un uomo che, coinvolto in sinistro stradale senza feriti, è risultato positivo all’alcoltest. La patente di guida è stata ritirata.