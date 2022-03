Guerra in Ucraina, attacco hacker a Trenitalia: autobus parcheggiati vicino alla stazione

L'attacco hacker, riconducibile alla guerra in corso in Ucraina, che ha messo fuori uso il sistema delle prenotazioni di Trenitalia, ha portato l'azienda nazionale del trasporto pubblico ferroviario ad attivarsi per eventuali corse sostitutive.

A questo proposito in via eccezionale, per evitare un'interruzione dei trasporti causati dall'impossibilità di effettuare prenotazioni, sono stati parcheggiati lungo le apposite aree alcuni autobus che vi sosteranno nella giornata di oggi dalle 5 fino alle 24 e momentaneamente per alcuni giorni.

Sono mezzi che potrebbero entrare in funzione qualora ce ne fosse necessità. La polizia locale ricorda che in viale Ippodromo sono presenti da anni stalli di sosta per autobus turistici per carico e scarico passeggeri e che si tratta, appunto, di una situazione straordinaria.