Acquistava vetture sottocosto con un giro di fatture false, sequestrati 2 milioni di euro a un imprenditore

Sequestrati dalla guardia di finanza di Padova beni e disponibilità finanziarie pari a oltre 2 milioni di euro, riconducibili a una società della bassa padovana e all’amministratore della stessa, il quale, attraverso un complesso meccanismo di frode all’Iva, avrebbe acquistato autovetture sottocosto per poi rivenderle a prezzi altamente competitivi. L’azienda, operante nel commercio di autoveicoli, avrebbe utilizzato fatture soggettivamente inesistenti, per un volume d’affari di oltre 10 milioni di euro, emesse da società situate in svariate province italiane, compresa quella di Vicenza. Nel rapporto commerciale, l’indagato interponeva con i propri clienti finali ulteriori operatori nazionali, anch’essi risultati formalmente emittenti di fatture ritenute non genuine.

Il principale schema di frode all’Iva sarebbe consistito nell’uso di società “cartiere” che compravano auto di provenienza UE per poi rivenderle sottocosto, comprensive di Iva mai dichiarata o versata all’Erario, alla società beneficiaria che detraeva il relativo tributo indiretto. Lo stesso schema veniva applicato con la cessione dei beni ad altre società “filtro”, la cui principale funzione era quella di allungare la catena di fatturazione, rendendo più complessa la ricostruzione della filiera commerciale.

I finanzieri hanno riscontrato anche il ricorso ad altre modalità ritenute fraudolente, come il ricorso a privati nell’acquisto di autoveicoli di origine UE o della Repubblica di San Marino, senza l’assolvimento degli obblighi Iva da parte di questi ultimi grazie all’utilizzo di false attestazioni. La misura patrimoniale eseguita ha consentito di sottoporre a sequestro le disponibilità finanziarie presenti su 15 conti correnti, nonché tre immobili commerciali, due immobili residenziali e 11 autovetture di pregio.