Distributore abusivo di carburante, due denunciati

La guardia di finanza di Vicenza, nei giorni scorsi, ha sequestrato un vero e proprio distributore di carburanti completamente “abusivo”, circa 3.000 litri di gasolio per autotrazione, sottratto al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, e denunciato due persone per la commercializzazione, in evasione d’imposta, del citato carburante. L’attività, svolta dai finanzieri della compagnia di Arzignano, ha preso avvio da accertamenti su possibili fenomeni fraudolenti nel settore delle accise nelle Valli del Chiampo e dell’Agno, svolti mediante sopralluoghi.

Le ricerche hanno portato a individuare un’abitazione privata di San Pietro Mussolino presso la quale i militari avevano notato la presenza, nel cortile esterno, di alcuni fusti metallici generalmente utilizzati per lo stoccaggio di oli minerali. Dopo aver controllato un autoveicolo mentre usciva dal suddetto cortile e aver sentito le dichiarazioni dell'autista, i militari hanno trovato presso l’abitazione di residenza del medesimo, all’interno del garage, un distributore di carburante abusivo, con numerosi fusti metallici e cisterne in plastica per lo stoccaggio di carburante, della capacità di 1.000 litri cadauna e dotati di gabbia in ferro e beccuccio di erogazione, contenenti gasolio per autotrazione, riconoscibile per l’odore e la colorazione caratteristici.

I fusti colmi di gasolio si trovavano nella disponibilità anche di un altro soggetto la cui abitazione, seppur ubicata al medesimo numero civico, risultava fisicamente separata da quella presso cui era stato svolto l’accesso. I militari hanno quindi eseguito due distinte perquisizioni trovando 2.964 litri di carburante illecitamente detenuto dai due e constatando che gli indagati non erano in possesso di alcuna documentazione che potesse giustificare la presenza di un così elevato ammontare di gasolio.

Le fiamme gialle hanno quindi sequestrato tutto il gasolio rinvenuto, una pompa per il travaso di carburante e documentazione di varia natura. I due soggetti sono stati denunciati per la sottrazione del carburante rinvenuto al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. «E’ stato così posto fine a un’illecita attività commerciale particolarmente pericolosa – si legge nella nota del comando provinciale di Vicenza - in quanto esercitata senza il minimo rispetto delle norme antincendio e di sicurezza – per l’incolumità degli stessi dimoranti presso gli immobili individuati oltre che per occasionali e ignari avventori del distributore abusivo e dei residenti della zona. Le indagini proseguiranno, anche mediante specifici accertamenti tecnici sul gasolio in sequestro».