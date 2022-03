Controlli sui prezzi dei carburanti, multati 6 benzinai

Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle beriche hanno eseguito numerosi controlli per verificare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi di generi alimentari di prima necessità e carburanti: sono stati controllati numerosi supermercati e decine di distributori stradali di carburante dislocati su tutta la provincia (circa una quarantina in totale). Riscontrati 6 casi di irregolarità di vendita di carburante; multati i rispettivi gestori complessivamente per diverse migliaia di euro di sanzione.

Con lo scopo di contrastare e scoraggiare eventuali manovre speculative, i militari hanno intensificato l’ordinaria attività di controllo sui prezzi dei carburanti e sugli altri generi di consumo, verificando gli obblighi relativi all’esposizione dei prezzi di vendita dei beni e all’effettuazione delle previste comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico. Gli interventi hanno interessato tutto il territorio della provincia e le 6 sanzioni sono state elevate nei confronti di distributori stradali situati nei comuni di Vicenza, Dueville e Asiago.

Proseguiranno per le prossime settimane e su tutta la provincia i controlli sulla distribuzione stradale dei carburanti, finalizzati non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, ma anche il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e il rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi al consumatore.