VicenzaOro, articoli non registrati: evasi diritti doganali per 10mila euro

In occasione di VicenzaOro 2024, i militari del Gruppo Vicenza, congiuntamente a funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato controlli doganali negli espositori extracomunitari presenti sulla documentazione doganale di importazione e sulla effettiva corrispondenza qualitativa dei preziosi presenti, anche mediante l’utilizzo dello “spettrometro” in uso all’Agenzia.

In tale ambito è stato effettuato il controllo ad un espositore proveniente da Hong Kong, finalizzato al riscontro tra la documentazione doganale di importazione e i preziosi effettivamente presenti all’interno dello stand.

Al termine degli accertamenti, è stato appurata la presenza di 22 articoli di minuteria in oro e diamanti non inseriti nella dichiarazione doganale e del valore totale di circa 38 mila euro. In ragione degli elementi acquisiti, si è proceduto al fermo doganale della merce e alla quantificazione dei diritti doganali evasi per un importo complessivo pari a quasi 10 mila euro.