Guardia di finanza, sequestrate 134mila mascherine: avevano etichettatura ingannevole

le mascherine recavano sull’etichetta la qualificazione “NR” (non riutilizzabile), inerente la circostanza che le stesse potessero essere utilizzabili per al massimo 8 ore, ma incoerente con la dicitura, parimenti presente sull’etichetta, “non indossare per più di 12 ore”. Veniva, in altre parole, tra le informazioni fornite all’acquirente, consentita l’indossabilità delle mascherine per un intervallo di tempo eccessivo rispetto alla qualificazione indicata sull’etichetta, in spregio all’obbligo di trasparenza di cui al punto 1.4 (Nota informativa del fabbricante) dell’Allegato II del D.Lgs. 475/1992 in materia di dispositivi di protezione individuale.