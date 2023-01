Gru di 20 metri si inclina e cade vicino alla pista ciclabile

Una gru di oltre 20 metri si è inclinata, scardinando i fissaggi che l'assicuravano al manto stradale. Il lungo braccio è finito anche vicino alla pista ciclabile. L'episodio è accaduto nella mattinata di martedì 24 gennaio a Schio, in un condominio in via Tito Livio dove c'è un cantiere per la riqualificazione energetica dello stabile.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nella caduta della gru, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, dello Spisal e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente . Nemmeno il condominio è stato danneggiato.