Grave incidente domestico, si sfregia il volto col decespugliatore

Incidente domestico nel pomeriggio di domenica a Grisignano di Zocco. Il Suem è intervenuto in via Manzoni per soccorrere un 61enne che, mente era intento a svolgere dei lavori di giardinaggio, si è ferito gravemente - a quanto sembra a causa di una caduta- con il decespugliatore che stava usando. Gli strumenti di taglio hanno colpito l'uomo al volto, lacerandogli le labbra, la mandibola e le arcate dentali. L'uomo avrebbe anche perso tutti gli incisivi. Furtunatamente non è stato colpito agli occhi e in punti vitali. L'allarme è stato lanciato immediatamente e gli operatori del Suem hanno ricoverato l'uomo al San Bortolo di Vicenza.