Gli trovano armi in casa, arrestato 40enne

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 novembre, la squadra mobile ha eseguito una perquisizione domiciliare a Schio, nell’abitazione di M. J., cittadino straniero di 40 anni, nell’ambito di una attività finalizzata alla prevenzione e repressione del contrasto del traffico di armi ed esplosivi, apprendendo che all’interno della sua abitazione potessero trovarsi delle armi illegalmente detenute.

L’attività di ricerca ha permesso di rinvenire armi e munizioni di vario genere, tra cui tre armi comuni da sparo e un bastone animato. M.J. non è stato in grado di giustificarne il possesso né una legittima detenzione. La materiale disponibilità in termini di detenzione illecita presso la propria abitazione M.J. ha comportato l’arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art. 2 in rel. all’art.7 della legge 02 ottobre 1967 n.89 (Detenzione abusiva di armi e munizioni comuni da sparo) nonché per l’art. 697 C.P.nti di P.G..

Al termine del giudizio per direttissima, che ha avuto luogo nella mattinata di odierna, il giudice ha convalidato l’arresto.